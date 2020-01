Prezydent Macron opuścił teatr późnym wieczorem, podczas trwającej demonstracji. Manifestanci zgromadzili się bowiem przed drzwiami sali teatralnej. Policjanci próbowali rozproszyć tłum.

Na nagranych przez dziennikarzy materiałach wideo widać, jak na początku dziesiątki zebranych protestowały przeciwko reformie emerytalnej. Skandowali przy tym m.in.: „Wszyscy razem. Strajk generalny”. Domagali się także dymisji Emmanuela Macrona.

Nadzorowana przez oddziały prewencji ewakuacja francuskiego prezydenta odbyła się około godz. 22.00. Podczas spektaklu doszło także do krótkiej interwencji prezydenckiej ochrony. Macron i jego żona zostali na krótko osłonięci, ponieważ tłum próbował wtargnąć do teatru.

– Czterdziestu funkcjonariuszy CRS zaczęło biec w kierunku ludzi, używając gazu. Ludzie się wystraszyli. To nie jest sposób, w jaki traktuje się ludzi, którzy przybyli, by demonstrować pokojowo! – mówiła Audrey, która była świadkiem tej sceny.

Ostatecznie parę prezydencką ewakuowano w eskorcie policji. Otoczenie Macrona zapewnia jednak, że nadal będzie on „chodził do teatru, jak ma to w zwyczaju, oraz dopilnuje, by działania polityczne nie zakłócały wolności słowa, wolności artystów i wolności twórczej”.

France. Macron had to be evacuated from the Bouffes du Nord theater in Paris, where he was a spectator on art. The French hate him. pic.twitter.com/Wvtkvwn0Te

— Mag (@czarymarybum777) January 18, 2020