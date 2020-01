Na Twitterze poleciały iskry! Mazurek do Tuska: „Żałosne konwulsje lipnego moralisty”

W mediach społecznościowych poszło na noże. Beata Mazurek z Prawa i Sprawiedliwości w ostrych słowach odpowiedziała Donaldowi Tuskowi. W słowach, które rzadko używają nawet anonimowi użytkownicy internetu.

Zaczęło się od wpisu Tuska, który tradycyjnie już wieszczy wyjście Polski z Unii Europejskiej pod rządami PiS-u. Oczywiście nic takiego się nie wydarzy, ale nie przeszkadza to Tuskowi w tworzeniu narracji.

„Wyprowadzają Polskę z Unii, niszczą sądy, by bezkarnie kraść, szczują jednych Polaków przeciw drugim. Głosujesz na nich? Masz prawo. Ale nie masz prawa dłużej udawać, że tego nie widzisz. Bo widzisz” – napisał Tusk, odnosząc się do pozornej reformy sądownictwa, którą forsuje PiS.

Dłużna nie pozostała Mazurek. Odpowiedziała w sposób naprawdę rzadko spotykany, nawet w brudnej grze, jaką jest polityka.

„Żałosne konwulsje lipnego moralisty i politycznego obłudnika. Kłamca, który jak się pomyli, to może powie prawdę. Tusk pisze o szczuciu, dzieleniu, złodziejstwie – powinien spojrzeć w lustro, to zobaczy idealnego adresata. Na szczęście jego polityczne znaczenie, to już tylko prymitywne wpisy” – stwierdziła była rzecznik PiS-u, obecnie poseł Parlamentu Europejskiego.