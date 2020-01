Trump ujawnił dlaczego kazał zabić Sulejmaniego. „Ile jeszcze mieliśmy słuchać tego g…”

Wiele osób na świecie zastanawia się, dlaczego Trump zabił Sulejmaniego. Teraz w tej sprawie pojawiły się nowe ustalenia.

Dlaczego Trump zabił Sulejmaniego? Otóż podczas spotkania w prywatnym klubie należącym do prezydenta USA przywódca tego kraju zasugerował co było powodem. Miał to być fakt, że irański generał źle mówił o Ameryce.

Dziennikarze CNN podają, że podzielił się szczegółami operacji ze swoimi bogatymi zwolennikami. To oni sfinansują w dużej mierzę kampanię prezydencką Trumpa.

Prezydent miał powiedzieć, że przede wszystkim chodziło o zamachy przeciwko Ameryce, który planował Sulejmani. Miały to być ataki na cztery amerykańskie ambasady. Ponadto generał miał źle mówić o USA.

– Ile jeszcze mieliśmy słuchać tego g…? – zapytał retorycznie Trump.

Według prezydenta USA, Sulejmani był bardzo groźnym terrorystą. Wraz z nim zginął w ataku przywódca irackiej szyickiej bojówki Kataib Hezbollah Abu Mahdi al-Muhandis.

W czasie spotkania Trump nawet relacjonował przebieg wydarzeń, które oglądał na żywo.

– „Panie prezydencie, są już razem”, „Panie prezydencie, mają dwie minuty i 11 sekund”, „Panie prezydencie, została im jedna minuta życia” – mówił.

