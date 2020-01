Duda jak Mussolini. Burza po wpisie dyrektora opery [VIDEO]

Dyrektor Opery na Zamku w Szczecinie doprowadził wyborców PiS do szału. Czy Duda i Mussolini mają wiele wspólnego?

Andrzej Duda jak Benito Mussolini? Dyrektor opery na Zamku w Szczecinie Jacek Jekiel opublikował film, w którym zestawiono wypowiedzi obu polityków.

– Historia zawsze się powtarza jako farsa. Nie dajcie się zwieść tej retoryce – dodał Jekiel.

Wpis Jekiela to reakcja na emocjonalne przemówienie Dudy podczas wizyty w Zwoleniu. Duda krytykował w nim polskich sędziów.

– Próbują nam dzisiaj to nasze prawo do posiadania uczciwego, dobrego wymiaru sprawiedliwości, do jego naprawy na wszystkie sposoby odebrać. Nie pozwólmy na to, aby inni decydowali za nas. My, Polacy mamy prawo sami decydować o sobie i swoich prawach. Po to walczyliśmy o demokrację. I powiem bardzo mocno: jestem prezydentem RP, powiem tak. Nie będą nam tutaj w obcych językach narzucali, jaki ustrój mamy mieć w Polsce i jak mają być prowadzone polskie sprawy. Szanowni państwo, tak, tak. Tu jest Unia Europejska. Tak, oczywiście. I bardzo się z tego cieszymy, że jest. Ale przede wszystkim tu jest Polska – mówił aktualny prezydent.

Jacek Jekiel jest również wiceprezesem Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów. Politycy PiS zapowiedzieli podjęcie działań, by odwołać dyrektora opery.