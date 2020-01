Elon Musk szczęśliwy. Udany test kapsuły Dragon od SpaceX. Sprawdzono system awaryjny [VIDEO]

Udany test załogowej wersji kapsuły Dragon. Sprawdzono system awaryjny, który ma uratować życie załodze w przypadku problemów w trakcie startu.

Test kapsuły Dragon wyprodukowanej przez SpaceX Elona Muska przeprowadzono dziś w USA. Załogowy statek kosmiczny został umieszczony na topie rakiety Falcon 9 tej samej firmy.

Strat z Przylądka Canaveral na Florydzie nastąpił o godzinie 16.30 naszego czasu.

LIFTOFF! @SpaceX’s In-Flight Abort Test began at 10:30am ET with liftoff from Launch Complex 39A at @NASAKennedy on a mission to show the #CrewDragon spacecraft’s capability to safely separate from the rocket in the unlikely event of an emergency. Watch: https://t.co/vjbZFBIMHD pic.twitter.com/o0qtQvYBhx — NASA (@NASA) January 19, 2020

Sprawdzano procedurą awaryjnej separacji kapsuły od rakiety nośnej w przypadku konieczności przerwania misji na etapie wynoszenia na orbitę.

84 sekundy od startu gdy rakieta osiągnęła prędkość 2,3 Mach uruchomiono na 10 sekund 8 silników SuperDraco, które odseparowały kapsułę od rakiety nośnej. Rakieta Falcon 9 znajdowała się wówczas na wysokości około 19 kilometrów nad ziemią.

Po uruchomieniu silników kapsuła odłączyła się od rakiety i wzniosła na wysokość około 40 kilometrów.

Około 2,5 minuty od startu od kapsuły Dragon automatycznie odłączyła się jej część zawierająca między innymi panele słoneczne.

Po upływie 5,5 minuty od startu wypuszczono 2 spadochrony hamujące. Ich celem jest obniżenie prędkości zbliżania się do powierzchni ziemi.

Dragon wylądował na powierzchni oceanu z wykorzystaniem 4 ogromnych spadochronów Mark 3. Opadał z prędkością około 7 m/s.

Tuned in for today’s @SpaceX In-Flight Abort Test? In this view, you can see the four main parachutes deploy in preparation for #CrewDragon’s splashdown just off the Florida coast in the Atlantic Ocean Watch: https://t.co/vjbZFBIMHD pic.twitter.com/Vx1rxTyf01 — NASA (@NASA) January 19, 2020

Rakieta, która wyniosła kapsułę Dragon została planowo zniszczona. Wcześniej wykorzystano ją w kilku misjach. Jej drugi człon pozbawiono silnika ale doważono go specjalnie aby posiadał taką samą masę.

To ostatni z testów jaki przeszła załogowa wersja kapsuły Dragon przed dopuszczeniem do lotów załogowych.

Źródło: NASA/Space.com