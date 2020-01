O co znowu chodzi Wałęsie? „Spotkamy się na kryterium ulicznym”

Lech Wałęsa znów wzywa do walki „ludzi walczących i budujących w 1980 roku Solidarność, patriotów Polskich”. Wszytko by odsunąć PiS od władzy.

Lech Wałęsa na swoim Facebooku wzywa ludzi, by zrobili wszystko, aby „jak najszybciej odstawić obecnie urzędujących w obrębie władz”.

„To co wyprawiają i jak to wyprawiają. To jest niszczenie naszych osiągnięć, to jest przeciw interesowi Ojczyzny. Chcą przejąć sądy, by nie dać się rozliczyć za nadużycia w każdej możliwej dziedzinie” – napisał Wałęsa.

Wałęsa twierdzi też, że „co głosi prezydent Duda, to co głosi premier Morawiecki, Ziobro i polityk Rydzyk w wielu dziedzinach to perfidna manipulacja i kłamstwa”.

„Mam nadzielę że rodacy nie nabiorą się, i kartką wyborczą to załatwimy. O to Was proszę, jeśli nie to spotkamy się na kryterium ulicznym” – napisał Wałęsa.

Jak zwykle ciężko zrozumieć o co chodzi panu Wałęsie. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego kryterium to: 1. «czynnik służący za podstawę oceny, wyboru lub kwalifikacji» lub 2. «wyścig kolarski na trasie o zamkniętym obwodzie». Jednak ciężko będzie spotkać się na czynniku służącym za podstawę oceny, ale na ulicznym wyścigu kolarskim jest to możliwe. Ale dlaczego pan Wałęsa chce się spotkać na ulicznym wyścigu kolarskim? Jakieś pomysły?

Źródło: Facebook: Lech Wałęsa