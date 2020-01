Amerykańscy kongresmeni piszą do Andrzeja Dudy ws. ustaw sądowych: „To krok w tył dla Polski”

Dwaj amerykańcy kongresmeni z Partii Demokratycznej, Eliot L. Engel oraz Bill Keating, napisali list do polskiego prezydenta, Andrzeja Dudy. Politycy twierdzą, że celem Polski powinno być „przywiązanie do demokratycznych wartości”. W ich opinii ustawy sądowe „to krok w tył”.

Eliot L. Engel i Bill Keating to amerykańcy kongresmeni i szefowie parlamentarnych komisji – spraw zagranicznych oraz podkomisji ds. Europy, Eurazji, energii i środowiska. Napisali oni list do polskiego prezydenta Andrzeja Dudy. Jest to apel ws. ustaw sądowych.

Demokraci uważają, że nowelizacje ustaw o sądownictwie autorstwa PiS są zagrożeniem dla instytucji demokratycznych.

„Jako wieloletni zwolennicy partnerstwa amerykańsko-polskiego opartego na demokratycznych wartościach, wyrażamy głębokie zaniepokojenie reformą sądownictwa w Polsce, która nie wypełnia zasad niezawisłości sądów i podziału władzy” – piszą Engel i Keating.

„Od 2015 roku pański rząd podejmuje niepokojące kroki w stronę konsolidacji władzy kosztem instytucji demokratycznych. Kroki te, między innymi próby pozbawienia urzędu dużej liczby sędziów polskiego Sądu Najwyższego oraz nękanie sędziów, którzy starają się zapewnić kontrolę nad władzą rządową, podważyły niezależność sądownictwa w Polsce” – czytamy dalej.

„Wprowadzenie ustaw w życie będzie oznaczało znaczący krok wstecz dla historycznie silnego przywództwa Polski w zakresie demokratycznych reform w Europie. Erozja zasad demokratycznych podważyłaby ogromne postępy, jakie Polska poczyniła na przestrzeni dziesięcioleci w budowaniu nowoczesnego, demokratycznego kraju” – twierdzą kongresmeni.

Należy jednak pamiętać, że jest to opinia zaledwie dwóch polityków. Dlatego nie można jej uważać za oficjalne stanowisko USA.