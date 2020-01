Koszmarna atrakcja dla turystów. Przerażone zwierzęta zrzucane na bungee ku uciesze gawiedzi [WIDEO]

W chińskim Chongqing jedną z atrakcji turystycznych stało się zrzucanie z platformy przywiązanych do liny świń. Oszołomione zwierzęta niemal zdychają po takich „skokach” bungee.

Szokujące nagranie z tej makabrycznej atrakcji pokazano w sobotę i z miejsca wywołało ono ogromne poruszenie. Widać na nim jak z 68-metrowej wieży zrzucana jest przywiązana do liny świnia. Zwierzę koszmarnie kwiczy w czasie tego „skoku na bungee”, a potem nieprzytomne wciągane jest na platformę.

„Świńskie skoki” są jedną z atrakcji centrum turystycznego Meixin – Miasteczko Czerwonego Wina niedaleko Chongqing w prowincji Syczuan.

Operator kamery, który pracuje dla tego turystycznego ośrodka tłumaczy w rozmowie z chińskim dziennikiem „Global Times”, że zwierzę jest bardzo spokojne. – Skok świni na bungee to nietypowa rozrywka i przyciąga wielu turystów – zachwala atrakcję.

Jego opinii na temat natury tego widowiska nie podzielają jednak Ci, którzy zobaczyli nagranie. Nawet w samych Chinach gdzie zwierzęta traktowane są bardzo okrutnie wywołało one duże oburzenie.

– Zmuszanie zwierząt do takich występów musi być powstrzymane – mówi w rozmowie z ‚Global Times” Jiang Hong, obrońca praw zwierząt.

Organizatorzy tej atrakcji szybko przeprosili za okrutne widowisko. Jak anonimowo wyjaśniał jeden z oficjeli to przedstawienie to cześć „modłów o spadek cen wieprzowiny”. Od marca 2019 roku do grudnia jej średnia cena w Chinach wzrosła z 30 juanów za kilogram (około 16,5 złotych) do 52 – ok. 29 złotych.