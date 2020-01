Ojciec Meghan Markle nie ma wątpliwości. Megxit to kwestia pieniędzy

Ojciec Meghan Markle w rozmowie z Channel 5 stwierdził, że jego córka „odrzuciła marzenie każdej dziewczyny o byciu księżniczką”. Thomas Markle przyznał, że Megxit go rozczarował. Tym bardziej, że prawdopodobnie Meghan zrobiła to dla pieniędzy.

– Zamieniają się w zagubione dusze – stwierdził Thomas, odnosząc się do decyzji Meghan Markle i księcia Harry’ego o opuszczeniu rodziny królewskiej. – Zamieniają koronę na Walmart – dodał, oceniając Megxit.

– To nie jest ta dziewczyna, którą wychowałem – przyznał ze smutkiem Markle.

Rozmowa Thomasa wyemitowana przez Channel 5 trwała 90 minut. Ojciec Meghan podkreślał, że gdy jego córka i książę pobrali się, „wzięli na siebie obowiązek” – którym była rodzina królewska.

– To jedna z największych, długowiecznych instytucji w historii. Niszczą ją, sprawiają, że staje się tania. Nie powinni tego robić – ocenił.

– Każda młoda dziewczyna chce zostać księżniczką. Ona to wyrzuca. Wygląda na to, że dla pieniędzy. Mieszkanie za 3 mln dolarów i dom z 26 pokojami to dla nich za mało. To zawstydzające – przyznał z zażenowaniem.

Tymczasem królowa Elżbieta podjęła już odpowiednie decyzje. Po tym jak Meghan i Harry opuścili rodzinę królewską, postanowiła przedsięwziąć natychmiastowe kroki. Para nie będzie odtąd miała służby we Frogmore Cottage, na którą to rezydencję brytyjscy podatnicy wydali już około 2,5 mln funtów. Na miejscu pozostały bowiem tylko dwie osoby – sprzątacz i administrator posiadłości. Co więcej, Meghan i Harry nie będą też mogli posługiwać się tytułami Ich Królewskich Wysokości. Nie będą także korzystać z funduszy publicznych w czasie wykonywania obowiązków członków rodziny królewskiej.

Oznacza to, że Meghan i Harry nie będą mogli wykorzystywać tytułów, by zarabiać na sprzedaży przedmiotów sygnowanych marką „Royal Sussex”, którą już zarejestrowali.

Źródła: Channel 5/nczas.com