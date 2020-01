„Pan dziura w du***” – tak Facebook tłumaczy nazwisko prezydenta Chin. Wpadka portalu wywołała skandal [FOTO]

Facebook w tłumaczeniu jednego z oficjalnych postów nazwał prezydenta Chin, Xi Jinpinga, Mr Sh*thole. Po polsku oznaczałoby to „Pan dziura w du***”. Portal kaja się i przeprasza, tłumacząc, że to tylko niefortunna pomyłka.

Tak naprawdę nie wiadomo jak to się stało. Algorytm Facebooka z powodu jakiegoś błędu źle przetłumaczył nazwisko prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej. Gdyby w tłumaczeniu polityk został nazwany w jakiś neutralny sposób, lub gdyby pomyłka trafiła na kogoś z większym dystansem do siebie to może obyłoby się bez skandalu.

Jednak tłumaczenie na pierwszy rzut oka brzmi bardzo obraźliwie. W tekście, który pojawił się pod postem dotyczącym spotkania Aung San Suu Kyi, szefowej rządu Mjanmy i chińskiego przywódcy Xi Jinpinga, ten drugi został nazwany „Mr. Sh*thole”. Po polsku znaczy to „Pan dziura w du***”, albo po prostu „d*pek”.

Ktoś inny mógłby to uznać za żart, jednak Xi Jinping znany jest z braku dystansu do swojej osoby. W komunistycznych Chinach zdelegalizowano wizerunek Kubusia Puchatka, ponieważ polityk był do niego porównywany.

Nic dziwnego, że Facebook robi co może, by udobruchać przewodniczącego ChRL. Włodarze platformy przekonują, że to tylko błąd algorytmu. Sprawa jest dla firmy o tyle poważna, że Facebook jest zablokowany już w prawie całych Chinach. Po tym incydencie bardzo możliwe, że platforma zupełnie zniknie z tego kraju. Może to zaś prowadzić do dużych niepokojów – ostatnim miejscem gdzie FB jeszcze działa jest Wolne Miasto Hongkong. Jeśli wściekły Xi Jinping spróbuje ocenzurować internet hongkońskim obywatelom, to mogą oni znów rozpocząć strajki.