Poprosiła o eutanazję po rozstaniu z narzeczonym. Lekarze teraz mają problem

W nowoczesnej Belgii ludzie są podawani eutanazji z najbardziej błahych powodów. Kobieta poprosiła np. o eutanazję po rozstaniu z narzeczonym. Trzech lekarzy z Belgii przystało na jej prośbę! Teraz grozi im dożywocie.

Jak podaje „Daily Mail”, 38-latnia kobieta chciała poddać się zabiegowi eutanazji po rozstaniu z narzeczonym. Psychiatra, do której się udała, miał zapewnić, że w przypadku Nys nie może być mowy o „chronicznej i nieuleczalnej chorobie”. A jak podkreślają prawnicy, w Belgii tylko w takim przypadku można wyrazić zgodę na śmiertelny zastrzyk.

Zdesperowana kobieta w akcie desperacji zwróciła się do Lieve Thienpont. Psychiatry, która autoryzowała 1/3 wszystkich przypadków eutanazji przeprowadzonych w Belgii z powodów psychicznych.

Nys jak Greta Thunberg

Thienpont po dwóch spotkaniach z pacjentką zdiagnozowała u niej Zespół Aspergera. Na tą przypadłość choruje słynna Greta Thunberg. Na tej podstawie miała autoryzować przeprowadzenie eutanazji.

Z tą opinią nie zgadza się rodzinna kobiety. Uważają, że Nys wcześniej nie miała zdiagnozowanych problemów psychicznych, a jej samopoczucie miało wynikać z traumy po zakończonym związku.

Jak podaje „Daily Mail” rodzinna ma także pretensję do Belgijskiej służby zdrowia o sposób przeprowadzenia eutanazji. Lekarz, który przyjechał do domu Nys, by podać jej kroplówkę ze śmiertelnym lekiem, miał poprosić ojca kobiety o przytrzymanie igły, gdyż „zapomniał o plastrach”.

Co więcej lekarz miał być tak bezczelny, że porównał śmierć 38-latki do „śmiertelnego zastrzyku, które podaje się domowemu zwierzęciu, by ulżyć mu w cierpieniu”.

Obrońcy lekarzy nie rozumieją postawy rodzinny zmarłej kobiety. Twierdzą, że ich klienci są traktowani jak mordercy, mimo że działali „w dobrej wierze”.

Eutanazja dla osób dorosłych w Belgii jest legalna od 2002 r. Od 2014 r. belgijskie prawo dopuszcza możliwość eutanazji dzieci w przypadku, gdy są śmiertelnie chore i ich rodzice wyrażają na to zgodę.

W 2018 r. przeprowadzono w Belgii 2 tys. 357 zabiegów eutanazji… Cywilizacja śmierci zbiera ogromne żniwo.

