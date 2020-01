Powstaje pakt Putin-Netanjahu. Izrael poprze kłamliwą rosyjską narrację o przyczynach wybuchu II wojny światowej?

Izraelskie media donoszą, że premier Benjamin Netanjahu poprze kłamliwą rosyjską narrację historyczną o przyczynach wybuchu II wojny światowej. Władimir Putin oskarża o to Polskę.

Ma to być cena, jaką Izrael zapłaci za poprawienie stosunków na linii Jerozolima-Moskwa i uwolnienie swojej obywatelki z rosyjskiego obozu pracy. W najbliższy czwartek Putin uda się z wizytą do Izraela.

Głównym celem wizyty Putina będzie wystąpienie w instytucie Yad Vashem, który za pieniądze Rosjan organizuje ceremonię z okazji rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Oprócz tego Putin ma odsłonić w Jerozolimie pomnik ofiar oblężenia Leningradu.

Można przypuszczać, że podczas oficjalnego wystąpienia Putin powtórzy tezy, które forsuje od kilku tygodni.

Prezydent Rosji twierdzi, że to Polska przyczyniła się do wybuchu II wojny światowej, na co miał rzekomo wpłynąć pakt monachijski z 1938r. Przekonuje też, że we wrześniu 1939 r. Armia Czerwona w Brześciu nie walczyła z Polakami i w tym kontekście „niczego Polsce Związek Radziecki w istocie nie odbierał”. Z kolei ambasadora Józefa Lipskiego określił mianem „bydlaka i antysemity”.

Pakt Netanjahu-Putin

O pakcie Putin-Netanjahu informuje w Izraelu Kanał 12. Powołując się na źródła rządowe podaje, że Netanjahu poprze kłamliwe narracje historyczne Putina. W zamian za uwolnienie obywatelki Izraela, 26-letniej Naamy Issachar.

Issachar została aresztowana na lotnisku w Moskwie za posiadanie narkotyków. Miała przy sobie 10 gram konopi indyjskich. Została oskarżona o przemyt i skazana na siedem i pół roku więzienia.

W uwolnienie 26-latki osobiście zaangażował się premier Netanjahu. Jak twierdzi Kanał 12, Putin obiecał mu zwolnienie z aresztu Issachar. Ceną za to ma być jednak poparcie Putina w szkalowaniu Polski.

