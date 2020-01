PŚ w skokach – Kubacki zarabia już więcej niż Stoch! Jest trzeci na liście płac

Dawid Kubacki, który dwukrotnie był najlepszy w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w Titisee-Neustadt, awansował na trzecie miejsce na liście płac Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). Na jego koncie jest 91 200 franków szwajcarskich. Prowadzi Austriak Stefan Kraft.

Urodzony w Nowym Targu zawodnik w niedzielę po raz ósmy z rzędu stanął na podium zawodów PŚ, w tym trzeci raz w sezonie na jego najwyższym stopniu. Oznacza to, że zarobił już ok. 360 tys. złotych.

Kubacki dodatkowe 20 tys. CHF otrzymał za triumf w Turnieju Czterech Skoczni, ale ta nagroda nie jest uwzględniona w oficjalnym wykazie premii FIS za wyniki w PŚ.

Na czele listy płac jest Kraft, który zgromadził w 15 konkursach 109 300 CHF (ok. 432 tys. zł), zaś najlepszy w klasyfikacji generalnej PŚ Niemiec Karl Geiger plasuje się na drugim miejscu – 99 400 CHF.

Trzykrotny mistrz olimpijski Kamil Stoch zajmuje szóstą lokatę – 59 150 CHF, a do „10” awansował Piotr Żyła – 43 950 CHF.

FIS za pierwsze miejsce w konkursie indywidualnym płaci 10 tys. franków, za drugie – 8 tys., a za trzecie – 6 tys. Ostatnią, 30. lokatę w serii finałowej wycenia na 100 franków. Triumf w drużynie to 7500 franków do podziału.

Oficjalne premie nie są jedynymi dochodami skoczków narciarskich. Zawodnicy ze światowej czołówki mają podpisane prywatne kontrakty sponsorskie i reklamowe, których wysokość jest objęta tajemnicą.

Lista płac PŚ w skokach w sezonie 2019/20 (po 15 zawodach; we frankach szwajcarskich/złotówkach):

1. Stefan Kraft (Austria) 109 300 (ok. 432 000)

2. Karl Geiger (Niemcy) 99 400 (ok. 392 500)

3. Dawid Kubacki 91 200 (ok. 360 000)

…

6. Kamil Stoch 59 150 (ok. 233 500)

10. Piotr Żyła 43 950 (ok. 173 500)

26. Jakub Wolny 14 200 (ok. 55 000)

37. Maciej Kot 3 700 (ok. 14 500)

37. Stefan Hula 3 100 (ok. 12 000)

61. Klemens Murańka 400 (ok. 1 500)

Źródło: PAP