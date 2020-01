Robotyzacja w Polsce przyspiesza! W 2020 roku nawet o 30 procent więcej wdrożeń

W 2020 roku liczba wdrożeń robotyzacji procesów biznesowych wzrośnie nawet o 30 proc., głównie dzięki popularyzacji tego rozwiązania w sektorze MŚP – prognozują analitycy firmy consultingowej Abile. Trend wzrostowy ma umocnić także sytuacja na rynku pracy.

Eksperci Personnel Service szacują, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy powstanie w Polsce nawet 0,5 mln nowych miejsc pracy, tymczasem deficyt kadrowy jest coraz większy, podobnie jak presja płacowa.

– Luka demograficzna szybko się pogłębia. Każdego roku na emeryturę przechodzi ok. 700 tys. Polaków, a w ich miejsce pojawia się zaledwie 400 tys. młodych pracowników – przypomniał wiceprezes Abile Mariusz Gołębiewski. Według niego braki pracowników coraz trudniej będzie łatać przy pomocy przybyszów zza wschodniej granicy w sytuacji, gdy Czechy i Niemcy zliberalizowały przepisy migracyjne.

Jak dodał, sytuacja na rynku pracy rodzi także presję w obszarze płac.

– W ubiegłym roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o ponad 5 proc. rok do roku. Natomiast w perspektywie pięcioletniej skok ten wyniósł aż 29 proc. To zmusi pracodawców do śmielszego postawienia na automatyzację i robotyzację, która jest coraz bardziej niezbędna, ale też coraz bardziej opłacalna – ocenia Gołębiewski.

Robotyzacja w Polsce

Dotychczas robotyzacja w Polsce polegała głównie na wdrażaniu maszyn i programów wykorzystywanych w przemyśle, które są kosztowne, przez co dostępne jedynie dla największych przedsiębiorstw. Tańszym rozwiązaniem jest robotyzacja procesów biznesowych (RPA). To właśnie w nim analitycy Agile upatrują szans na upowszechnianie się robotyzacji w 2020 r., szczególnie w sektorze MŚP.

– Dzięki rozszerzeniu rynku o małe i średnie przedsiębiorstwa, spodziewamy się nawet 30-proc. wzrostu liczby wdrożeń RPA w Polsce w porównaniu rok do roku. To dynamika podobna do tej obserwowanej na całym świecie. Z danych firmy Gartner wynika, że już w 2022 r. wartość rynku robotyzacji procesów biznesowych wyniesie aż 2,4 mld dolarów, podczas gdy w 2018 r. było to zaledwie 848 mln dolarów – wskazał Gołębiewski.

Jak przewidują analitycy, wzrost popularności RPA w polskich firmach przełoży się na większą świadomość tego, jakie korzyści niesie ze sobą robotyzacja. Oprogramowanie, które naśladuje pracownika i wykonuje żmudne, powtarzalne czynności bezpośrednio przekłada się bowiem na wzrost produktywności i hamuje potrzebę tworzenia nowych miejsc pracy, na które i tak brakuje chętnych.

Źródło: PAP