Różne sposoby „oduraczania” ludzi. Zobaczcie jak wyglada „różnorodność etniczna” w świecie mody [FOTO]

Wprowadzanie tzw. « różnorodności etnicznej » do świata mody, czy reklamy, to celowa polityka, która trwa od wielu lat. Agencje reklamowe wybierają nawet „flagowe modele różnorodności”.

W tym świcie mówi się o « długiej i trudnej bitwie », która jeszcze nie została wygrana. We Francji wybrano właśnie 50 « modelowych » kandydatów i kandydatek do agencji reklamy. Mają to być « modele jutra ».

Francuskie media podkreślają tu zwłaszcza „oblicza różnorodności, twarze białe, czarne, azjatyckie”. Każda grupa ma tu swoich reprezentantów. Agencja Elite wybierała kandydatki z 30 krajów świata. Tylko czy tworzenie takiej « etnicznej bazy » modeli nie zalatuje czasami korzystaniem z kryteriów rasowych, które określają jakieś kanony estetyki ?

Moda i reklama to część wprowadzania politycznej poprawności. « Modele różnego pochodzenia mają być ambasadorami swoich grup » – to zasada wyboru. Zresztą nie chodzi tu już tylko o kolor skóry, ale z czasem dorzuca się np. jeszcze idiotyczne kryteria preferencji seksualnych. Tylko, grubi, łysi, czy niscy mają ciągle pod górkę…

Dans la dernière collection de Gap, on retrouve une mannequin voilée ❤️ un petit pas pour les marques un grand pas pour la représentation de la diversité pic.twitter.com/OgZUFCH2c4 — #VRAIESMEUFS (@vraiesmeufs) December 11, 2018

Dotyczy to już wszystkich kontynentów. Rada projektantów mody Ameryki (CFDA) dała np. wytyczne, które wzywają do « promowania różnorodności « na wybiegach.

Encourageant ! Le Conseil des créateurs de mode d’Amérique @CFDA vient de publier une note appelant à promouvoir la diversité et l’inclusion sur les défilés. Le syndicat américain plaide aussi pour la fin des embauches de mannequins mineurs. La mode us va-t-elle ouvrir la voie ? pic.twitter.com/apmkMHPan0 — Marie Claire (@marieclaire_fr) January 28, 2019

Patrick Simon z agencji Elite mówi, że « walka o reprezentację etniczną w reklamie nie jest jeszcze wygrana ». Chociaż « różnorodność » jest już widoczna, zwłaszcza w przypadku reklamy kosmetyków i perfum. To « oduraczanie » ludzi nie ma końca…

Le chemin a été long : des podiums à la publicité, les mannequins porte-étendards de la diversité https://t.co/sHNsJ8iPOX via @franceinfo — Jacinthe Ad (@jacy_rapelite) January 20, 2020

Źródło : France2