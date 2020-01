Spektakularna akcja jak z filmu! Komando z Francji chciało uwolnić z holenderskiego więzienia narkotykowego bossa [VIDEO]

Czterech mężczyzn aresztowanych w niedzielę w Holandii to obywatele Francji. Jeden z nich, według dzienników De Telegraaf i Algemeen Dagblad (AD), pochodzi z regionu paryskiego. Próbowali oni odbić z więzienia Zutphen mafijnego bosa Omara L. Ten z kolei jest obywatelem Niderlandów.

Wszystko wskazuje jednak na to, że łączy ich w rzeczywistości wspólne pochodzenie z jednego z krajów Maghrebu. Media holenderskie pisały zresztą wprost, że « podejrzani pochodzą z Afryki Północnej ». We francuskich mediach była już jednak wersja bez podawania ich prawdziwego pochodzenia. Widocznie nad Sekwaną wolą brać taki eksport bandytów na… klatę, byle tylko nie « stygmatyzować » pewnych grup swoich obywateli.

Omar L. jest ważną postacią mafii narkotykowej z Amsterdamu. W 2019 roku został skazany na dożywocie za zlecenie kilku morderstw w walce o rynek narkotyków.

— Sikko Hachmer and Polīteīa nominata (@Pol_Nominata) January 20, 2020

ZUTPHEN ONTSNAPPINGS POGING CRIMINEEL OMAR L. ( video's ) : Arrestatie / aanhouding Zutphen Zevenaar / Wehl https://t.co/pbaUrIkjAY via @NOS

Przybyłe z Francji komando miało go wydostać z więzienia w Zutphen. Leży ono około 100 km na wschód od Amsterdamu. Akcja była dość spektakularna. Przed więzienną bramą doszło do pożaru auta dostawczego. Grupa mężczyzn usiłowała w tym momencie sforsować wejście. Straż zachowała czujność, a przybyła szybko policja złapała po pościgu czterech uczestników tej akcji.

Po tej próbie odbicia, Omar L. został natychmiast przeniesiony do więzienia o bardzo wysokim poziomie bezpieczeństwa w Vught (na południu Holandii).

De vier mannen die gisteren zijn opgepakt vanwege een verijdelde ontsnappingspoging bij de gevangenis in Zutphen, hebben de Franse nationaliteit. De verdachten hebben een Noord-Afrikaanse achtergrond. https://t.co/bjgzFlT0Qi

Bij de gevangenis in het Gelderse Zutphen hebben handlangers geprobeerd om Mocro maffia-kopstuk Omar L. te laten ontsnappen. Die poging is mislukt. De politie heeft vier mannen opgepakt die mogelijk betrokken zijn bij de uitbraakpoging. Omar L. is veroordeeld tot levenslang. pic.twitter.com/4y3xxtrFU4

— J0ke 🇳🇱 (@Jodelieho) January 19, 2020