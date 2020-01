Tak wygląda zima! Gigantyczne opady śniegu w Kanadzie [FOTO/VIDEO]

Śnieg w Kanadzie daje się wszystkim we znaki, jednakże największe problemy mają mieszkańcy wschodniego wybrzeża. Ponadto życie uprzykrza również porywisty wiatr.

Obecny stan rzeczy jest zasługą układu niżowego. Dotarł on z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych.

Gwałtowna zmiana pogody przyniosła ze sobą negatywne skutki. Nie tylko drogi i chodniki pokryły się śniegiem i lodem, ale zerwane zostały również linie energetyczne.

Tysiące ludzi zostało odciętych od prądu. Wiele osób zginęło także w wypadkach drogowych. W niektórych miejscach lokalne służby nie nadążały z odśnieżaniem, albowiem sypało tam 10 cm śniegu na godzinę.

Łącznie gdzieniegdzie spadło 76 cm śniegu w ciągu doby. Ponadto zanotowano, że wiatr wiał z prędkością 130 km/h, a temperatura wyniosła aż -49 stopni.

For those of you planning to relocate to Canada. Be ready!!! 😂 pic.twitter.com/a6H0GdJSO5

— Ifeanyi Etoniru (@Waynetipsy) January 18, 2020