TYLKO U NAS. Jasnowidz Jackowski wprost o III Wojnie Światowej. Polska w niebezpieczeństwie? [WIDEO]

Jasnowidz Krzysztof Jackowski w rozmowie z NCzasTV mówił o tym, iż sytuacja na Bliskim Wschodzie jest „preludium III Wojny Światowej”. Wydarzenia zapowiadane jeszcze w ubiegłym roku przez Jackowskiego zaczynają mieć miejsce na początku 2020 roku.

– Donald Trump trochę sfolgował, to nie grozi nam już wojna. No nie, nie możemy tak mówić. My musimy zwrócić uwagę na to, co już się stało. Ja zwrócę uwagę na postawę Władimira Putina – zaczął jasnowidz Krzysztof Jackowski.

– W Syrii Putin okazał się takim trybem w szprychy amerykańskie, przecież to Putin rozprawił się ostatecznie z ISIS i zaprowadził tam jakiś porządek. Zwróćmy uwagę, że w tej chwili Putin zachowuje się zupełnie inaczej – dodaje.

– Na początku grudnia, kiedy było w miarę normalnie, mówiłem tak: na świecie czekają nas dwie wojny. Pierwsza podstawowa to jest Bliski Wschód i to jest wojna, która będzie trwała do 2022 roku i ona będzie miała znamiona preludium do III Wojny Światowej – mówi jasnowidz Jackowski.

– Druga wojna która powstanie będzie zależna od wojny na Bliskim Wschodzie. I ta druga wojna może mieć związek z Rosji. To mnie niepokoi w stosunku do zachowań, do pewnych gestów jakie wykonuje pan Putin. Byłoby źle, gdyby Rosja weszła w geszeft z krajami walczącymi, z krajami które już kilka lat toczą wojnę na Bliskim Wschodzie, mówię tu o USA, Izraelu i państwach pomocniczych – podkreśla.

Powtórka z 1939 roku?

Jasnowidz Jackowski przypomniał układ Hitlera ze Stalinem, podkreślając że może bez zgody tego drugiego III Rzesza nie napadła by na Polskę. Jak podkreślił obecna sytuacja jest niebezpiecznie podobna do tej z 1939 roku.

– W mojej ocenie Putin poszedł na układ. Jeżeli taki układ powstał, to znaczy, że karty zostały rozdane. To znaczy, że to co się stało, zabójstwo generała irańskiego było czystą prowokacją. Zwróćcie uwagę – wielu polityków pisze, że nie może zrozumieć Trumpa. Ja proponuje pooglądajcie sobie jego wypowiedzi po tym zamachu – dodaje Jackowski.

Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę? Zdaniem jasnowidza mimika Donalda Trumpa przypomina tę Benito Mussoliniego. – Ja uważam, że nie przesadzam. To jest postura wyniosła, głowa wysoko, wyżej niż powinna być, przecież stała się rzecz straszna. Świat się boi, a Trump pokazuje butnego człowieka,

wyrzuca twarz do góry. To jest spektakularne – uważa Krzysztof Jackowski.