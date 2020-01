U.S. Navy nazwie lotniskowiec imieniem czarnoskórego marynarza

Nowy amerykański lotniskowiec atomowy klasy Gerald R. Ford będzie nosił imię Dorisa Millera.

Miller to bohater z okresu II Wojny Światowej. Jest pierwszym czarnoskórym marynarzem, który został odznaczony Krzyżem Marynarki Wojennej. W ten sposób doceniono jego postawę w trakcie japońskiego ataku na Pearl Harbour gdy walczył na pokładzie USS West Virginia (BB-48).

Imię Millera nosił już wcześniej inny okręt U.S. Navy. Był nim niszczyciel eskortowy klasy Knox, USS Miller (FF-1091), który służył w amerykańskiej marynarce od 1973 do 1991 roku.

Informację o zamiarze nadania imienia Millera przekazał p.o. sekretarza marynarki USA, Thomas B. Modly.

Oficjalne ogłoszenie tej wiadomości zaplanowano na przypadający 20 stycznia Dzień Martina Luthera Kinga.

Aktualnie większość amerykańskich lotniskowców nosi imiona amerykańskich prezydentów. Jedynie 4 z nich przypadły innym osobom. Dwa noszą imiona wieloletnich Kongresmanów Carla Vinsona i Johna Corneliusa Stennisa. Trzeci i czwarty noszą imiona wybitnych amerykańskich dowódców wojskowych, admirała Chestera Nimitza i generała Dwighta Davida Eisenhowera.

Trudno nie odnieść wrażenia, że decyzja o uhonorowaniu Dorisa Millera to nie tylko wyraz politycznej poprawności, ale także sposób na uzyskanie poparcia wśród czarnoskórej ludności USA.

Jest ona bardzo ważna w obliczu tegorocznych wyborów prezydenckich. Ubiegający się o reelekcję prezydent Donald Trump liczy najwyraźniej, iż część tradycyjnie głosujących na Demokratów czarnoskórych Amerykanów zagłosuje z tego powodu na niego.

In a historic moment just in time for Martin Luther King Jr. Day, @SECNAV announces that the newest #USNavy aircraft carrier will be named USS Doris Miller #CVN81. Miller was the first African American to receive the Navy Cross.

— U.S. Navy (@USNavy) January 19, 2020