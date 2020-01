Wojenka na górze! Karczewski obraził się na Tuska: „Nie podam mu ręki”

Donald Tusk w ostrych słowach na Twitterze zaatakował partię rządzącą. W związku z tymi słowami były marszałek Senatu się obraził. – Powiem mu z daleka „dzień dobry”, ale nie wyciągnę ręki do podania – zadeklarował Stanisław Karczewski.

Donald Tusk mocnym tweetem zaatakował partię rządzącą.

„Wyprowadzają Polskę z Unii, niszczą sądy, by bezkarnie kraść, szczują jednych Polaków przeciw drugim. Głosujesz na nich? Masz prawo. Ale nie masz prawa dłużej udawać, że tego nie widzisz. Bo widzisz” – napisał na Twitterze Donald Tusk.

Wyprowadzają Polskę z Unii, niszczą sądy, by bezkarnie kraść, szczują jednych Polaków przeciw drugim. Głosujesz na nich? Masz prawo. Ale nie masz prawa dłużej udawać, że tego nie widzisz. Bo widzisz. — Donald Tusk (@donaldtusk) January 17, 2020

Na ten mocny wpis mocno obruszył się Stanisław Karczyński, który wprost powiedział, że byłemu premierowi ręki nie poda.

– To są takie słowa, że ja panu Donaldowi Tuskowi ręki nie podam. Powiem mu z daleka „dzień dobry”, ale nie wyciągnę ręki do podania – powiedział w TVP Info Stanisław Karczewski.

Jednak łaskawie dodał, że jeśli Tusk przeprosi, to on wyciągnie do niego rękę.

Jak tłumaczył, „nie można używać takiego języka, tak bezczelnie kłamać i oszukiwać, i też powodować niepokój”.

Dalej były Marszałek Senatu twierdzi, że wpis Tuska według Karczewskiego jest „skandaliczny i zawierający same nieprawdy”, a sam były premier „jest politykiem, który jest już poza życiem politycznym w Polsce” i „idzie drogą Lecha Wałęsy”.

– Politycy totalnej opozycji wymyślili sobie, że jeśli będą duże emocje, to one spowodują mobilizację ich elektoratu – zakończył.

Źródło: TVP Info