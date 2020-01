Andrzej Duda robił u niego doktorat. Były promotor OSTRO o prezydencie „Przekroczył linię. Pan prezydent obraża autorytet tego zawodu”

Pan prezydent obraża autorytet tego zawodu, autorytet profesorów prawa, tak nie powinno się postępować nawet w kampanii wyborczej – stwierdził w rozmowie z TVN24 profesor Jan Zimmermann. To były kierownik Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Właśnie u niego Andrzej Duda obronił swój doktorat.

Profesor Jan Zimmermann był kiedyś dla prezydenta autorytetem. To właśnie u niego Andrzej Duda robił doktorat. Teraz jednak ich drogi się rozeszły. Zimmermann poszedł nawet do stacji, która znana jest z zauważalnej stronniczości na rzecz politycznych przeciwników Dudy.

Na antenie TVN24 Zimmermann w dość ostrych słowach skrytykował postawę prezydenta wobec kontrowersyjnej noweli ustawy o sądach.

Tym co rozsierdziło profesora i zmusiło do komentarza w telewizji były ostatnie słowa Andrzeja Dudy w Zwoleniu (w województwie mazowieckim).

– Próbują nam dzisiaj to nasze prawo do posiadania uczciwego, dobrego wymiaru sprawiedliwości, do jego naprawy, na wszystkie sposoby odebrać. Nie pozwólmy na to, żeby inni decydowali za nas. My, Polacy, mamy prawo sami decydować o sobie samych i swoich sprawach. Po to walczyliśmy o demokrację – mówił tam Duda.

„Jestem wstrząśnięty…”

Profesorowi najbardziej nie spodobały się słowa prezydenta o tym, że „sędziowie muszą zrozumieć, jaka rzeczywiście jest ich rola w polskim państwie”.

– Tą wypowiedzią, i tymi poprzednimi sprzed paru dni, jestem zupełnie wstrząśnięty. Jeżeli pan prezydent się tym martwi, to ja się martwię o wiele bardziej tym tonem i treścią tych wypowiedzi – mówił profesor w TVN24.

– Jestem profesorem, który opiekował się panem Dudą i był promotorem jego doktoratu – kontynuował. – Pan prezydent studiował na uniwersytecie i uczył się od bardzo wielu wybitnych profesorów (…) i powinien szanować ten zawód profesora prawa, a w tej wypowiedzi po prostu obraża autorytet tego zawodu, autorytet profesorów prawa – mówił Zimmermann.

– Rozumiem, że to ma być taki gest, który ma pomóc w kampanii wyborczej, ale skutek jest zupełnie odwrotny i moje nastawienie do tego jest całkowicie negatywne – powiedział profesor.

„Prezydent przekroczył pewną linię”

– Pan prezydent przekroczył jakąś linię, której się dotąd trzymał – ocenił promotor doktoratu Andrzeja Dudy. – Robił różne błędy, robił różne rzeczy, które były niezgodne z prawem, które politycznie były naganne, które nawet były może żenujące czy zawstydzające obywatela, ale teraz przekroczył tę granicę. Zaczął atakować ludzi i zaczął wkraczać w teren zostawiony normom etycznym, już nie tylko prawnym. Zaczął naruszać te normy etyczne. Obraża sędziów, obraża profesorów, obraża przedstawicieli Unii Europejskiej, którzy przyjeżdżają do Polski z dobrą wolą.

Ustawa o której mowa rzeczywiście może budzić pewne kontrowersje – na pewno zaburza trójpodział władzy. Słuchając profesora na antenie TVN24 należy jednak pamiętać co to za stacja i jaka panuje tam linia ideologiczna.

Źródło: TVN24