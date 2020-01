Artur Dziambor o prawyborach w Konfederacji. „Na TO się nie zgodziłem. Też jestem wiceprezesem partii” [VIDEO]

Artur Dziambor opowiedział na antenie NCzasTV o prawyborach w Konfederacji. Kandydatem na prezydenta jedynego prawicowego bloku w Sejmie został Krzysztof Bosak. Głos na polityka narodowców oddali m.in. elektorzy Dziambora. Właśnie dzięki tym głosom to Bosak zwyciężył w głosowaniu.

„Też jestem wiceprezesem”

– Ja dostałem informację na prezydium, że część prezydium zastanawia się nad poparciem Brauna, żeby nie został prezydentem Bosak. Ja się nie zgodziłem na taką taktykę. Też jestem wiceprezesem partii – zdradza kulisy prawyborów Konfederacji Artur Dziambor.

Polityk twierdzi, że prezydium partii KORWiN podzieliło się na tych, którzy chcieli głosować do samego końca na korwinistę, i na tych którzy chcieli poprzeć Grzegorza Brauna.

– Mieliśmy zmusić naszych elektorów do tego, żeby głosowali na korwinistę do samego końca. To było to, co ja chciałem. Powiedziałem, że my powinniśmy popierać korwinistę, a nie zastanawiać się nad jakąś inną rozgrywką. To nie przeszło. To zostało odrzucone stosunkiem 7 – 9 w głosowaniu – mówił Dziambor w rozmowie z Radosławem Piwowarczykiem.

– Potem zaczęliśmy kłócić się o to, czy rzeczywiście trzeba robić jakikolwiek ruch. Ponieważ ja stawiałem sprawę w ten sposób, że my jako Partia KORWiN powinniśmy wspierać swojego człowieka bezdyskusyjnie – dodał.

„Nie zamierzałem nie głosować na siebie”

– Wątpliwość się pojawiła, bo pojawiła się jakaś „taktyka”, z którą ja się po prostu nie zgadzałem. […] Powiedziałem, że nawet jeśli uchwalą, że mamy się podłożyć i zagłosować na Brauna, to ja się nie zastosuję, ponieważ nie zamierzam nie głosować sam na siebie – powiedział polityk.

„Zaskoczyłem kolegów. Sam też byłem zaskoczony”

Dziambor ostatecznie postanowił nie oddawać głosów Braunowi, czym ponoć zaskoczył kolegów z partii KORWiN.

– Nie zrobiłem tego ku zaskoczeniu moich kolegów. Ja tak samo byłem zaskoczony, że moi koledzy nie zagłosowali na mnie – powiedział o oddawaniu głosów elektorskich Dziambor.

„Krzysztofem Bosak będzie lepszym kandydatem”

– Ja poza tym, że jestem politykiem, jestem też PR-owcem. Stwierdziłem, że Krzysztof Bosak będzie lepszym kandydatem niż Grzegorz Braun – stwierdził Dziambor i zaraz dodał – Na te konkretne wybory – to nie jest absolutnie przytyk do Grzegorz Brauna, którego lubię.