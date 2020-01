Biedronka wprowadza absolutną nowość! Klienci będą zachwyceni i zdumieni

Biedronka to niewątpliwie najpopularniejsza sieć marketów w Polsce. Teraz popularny dyskont wprowadza do swojej oferty absolutną nowość. Klienci będą zachwyceni.

Sieć sklepów Biedronka od dłuższego czasu dominuje na polskim rynku. Marka należąca do Jeronimo Martins dysponuje największą liczbą placówek w całym kraju. To właśnie tam zakupy robi większość Polaków. Teraz popularny dyskont wprowadza do swojej oferty absolutną nowość

W miejscu, gdzie dawniej był sklep Alma w Factory Kraków, otworzono nowy sklep sieci Biedronka. Wraz z tym sklepem właściciele sieci postanowili wprowadzić nowość w sklepach spod tego szyldu na polskim rynku.Biedronka w wybranych sklepach postanowiła wprowadzić ladę z mięsem i wędlinami na wagę, a nie jedynie w opakowaniach.

Świeże wędliny to propozycja, którą miały już wcześniej inne markety. Jednak w Biedronce to bardzo rzadki widok.Ta zmiana z całą pewnością przypadnie do gustu klientom. Pierwsze tego typu rozwiązania pilotażowe wprowadza się właśnie między innymi w Krakowie. Jeżeli się przyjmą zapewne przyjdzie kolej na inne miasta.

