Czy NASA ukrywa prawdę? Naukowiec: na Księżycu może istnieć życie

Okazuje się, że na Księżycu może istnieć życie. To wbrew dotychczasowym ustaleniom i przewidywaniom naukowców. Po prostu nie szukano go w odpowiednim miejscu.

Według najnowszych badań, na Księżycu może istnieć życie. To wbrew temu, co sądzono do tej pory, albowiem uważano, że Srebrny Glob jest całkowicie jałowy.

Alan Stern z Instytut Badań Kosmosu z Boulder w Kolorado przyznaje, że wraz ze swoimi współpracownikami odnalazł miejsce na Księżycu, w którym może istnieć życie. Co więcej, twierdzi on, że z tego miejsca życie mogło przybyć na Ziemię.

Gdzie zatem jest to niezwykłe miejsce? Okazuje się, że ma to być biegun południowy Księżyca. To właśnie tam orbitery odnalazły lód.

Lód znalazł się na Księżycu w ten sam sposób jak na Ziemi, a więc za pomocą komet, które przyniosły go z głębi kosmosu. Zdaniem naukowca, transportują one również budulec niezbędny do powstania życia.

Czy hipoteza Sterna jest prawdziwa? Trudno powiedzieć, niemniej jednak obecnie nikt nie planuje wyprawy na biegun południowy Księżyca. Co więcej, naukowcy nawet zalecają ochronę tego rejonu Srebrnego Globu przed zanieczyszczeniami z Ziemi. Jakiś czas temu nawet twierdzono, że izraelski lądownik zawiózł tam niesporczaki. Gdyby tak było, próbki tam pobrane byłyby skażone ziemskimi formami życia.

Źródło: zmianynaziemi.pl