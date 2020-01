HIT! Radny miasta przyniósł karabin na głosowanie ws. dostępu do broni [FOTO]

W Portsmouth w Wirginii radni głosowali nad uznaniem „Sanktuarium Drugiej Poprawki”. Jest to odpowiedź na ciągłe ataki ze strony lewicy i Demokratów na prawo do noszenia broni. Radny Nathan Clark postanowił urządzić z tej okazji mały performance.

Na głosowanie przyniósł swój osobisty karabin AR-15.

Councilman Nathan Clark said he did this to make a statement about his stance on the proposed gun laws. Clark said that the new legislation is ludicrous and he plans to defend the oath to the Constitution that he swore to as a law enforcement officer. pic.twitter.com/KE3oQ1xey3

— Take2Shooting (@Take2Shooting) January 20, 2020