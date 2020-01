Kolejna eskapada migrantów przez kanał La Manche. Ratownicy wciąż poszukują 8 osób

Migranci podjęli próbę sforsowania morza pod miejscowością De Panne, przy granicy z Francją. Sześciu z nich, Afgańczyka i pięciu Irańczyków zatrzymano. Według ich zeznań w morzu pozostało jeszcze 8 osób. Wśród nich mogło być dwoje dzieci.

Policja i straż przybrzeżna kontynuowały poszukiwania od wczesnych godzin rannych. Alarm ogłoszono po odnalezieniu migranta w stanie hipotermii. Przyznał on, że wyruszył razem z 13 innymi migrantami na łodzi z De Panne we Flandrii Zachodniej.

Władze belgijskie poinformowały również francuską policję. Oprócz osoby znalezionej w hipotermii, zatrzymano wkrótce pięciu innych domorosłych „marynarzy”. Próbowali wrócić autobusem z Belgii do Francji. Niestety, los kilku osób jest nieznany.

Around 10 #migrants have disappeared in the sea off De Panne #Belgium – five rescued from the sea https://t.co/RgKk5cJaG9

— Mike (@ks_mikey) January 21, 2020