Nawet pół miliona złotych za TO. Gwiazdy „Love Island” otrzymały lukratywne propozycje

„Love Island” to program, który w Polsce nie zdobył jeszcze dużej sławy, jednak na Wyspach Brytyjskich to prawdziwy hit. Okazuje się, iż rozchwytywane są gwiazdy tego show, którym składane są lukratywne propozycje.

To już istna plaga. Kolejne kobiety z „Love Island” otrzymują lukratywne propozycje spędzenia nocy, a nawet całego roku z bogatymi mężczyznami. Kwoty które oferowane są za takie usługi wprost zwalają z nóg.

Tyne-Lexy Clarson dzięki występowi w programie zdobyła całą masę obserwujących na Instagramie. Jak się okazuje już w trakcie trwania show otrzymywała erotyczne propozycje w zamian za ok. 20 tys funtów.

Za to już po udziale w programie Clarson otrzymała propozycję wyjazdu do Dubaju i spędzenia tam nocy z mężczyzną. W zamian za to i zachowanie milczenia oferowano jej 50 tysięcy funtów.

– To prostytucja wysokiej klasy. Przerażające jest to, że jeśli wysłali wiadomość do mnie, to prawdopodobnie wysłali ją także do tysięcy ładnych dziewczyn na Instagramie – powiedziała 22-latka.

Jeszcze ciekawszą propozycję otrzymała Rosie Williams, która miałaby spędzić rok z bogatym mężczyzną w Dubaju. Ta oferta była jednak zaskakująco nisko wyceniana, bowiem na 100 tysięcy funtów. To zaledwie dwa razy więcej za 365 dni, niż za jeden wyjazd dla Clarson.

– Nie spodziewałam się, że to się stanie, gdy będę sławna. Ostrzegano mnie przed krytycznymi komentarzami i ogromnymi zmianami w życiu, ale nie mówiono mi, że ktoś będzie mnie chciał przekupić – mówi Williams.

