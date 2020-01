Student AGH znacznie podniósł standard akademika, a teraz pewnie z niego wyleci

Student AGH w Krakowie postanowił podnieść standard swojego akademika i zamontował sobie w pokoju… jacuzzi. Kąpiel w dmuchanym jacuzzi na ponad tysiąc litrów trafiło do internetu i nie spodobało się władzom uczelni.

Jak przekazało Radiu Kraków biuro prasowe AGH, uczelnia już bada sprawę. Jacuzzi już rozmontowano i „nie stanowi zagrożenia” – informuje uczelnia. Teraz specjalna komisja ma zbadać, jak bardzo niebezpieczne było ustawienie jacuzzi w pokoju w akademiku.

Wnioski raportu tej komisji mają wpłynąć na decyzję o ewentualnych konsekwencjach wobec studenta. Jest nadzieja, że prace komisji nie będą kosztowne, bo przecież specjalistów od takich badań tam nie brakuje.

Swoją drogą student miał fantazję i wątpliwe, by autorzy regulaminu życia w akademiku taką sytuację przewidzieli. Przecież, jeśli nie stanowiło to zagrożenia dla innych, to w końcu to co nie jest zakazane, jest dozwolone.

Niewykluczone, że ów student wyznaczył też nowe standardy poziomu życia studenckiego, a dodatkowo uczenia się w takim jacuzzi może być bardziej efektywne.

w akademiku na agh’u ktoś sobie wpierdolił do pokoju jebane jacuzzi kurwaXDDD pic.twitter.com/qx6orPXe4T — god herself (@acklesbutt) January 20, 2020

Źródło: Radio Kraków