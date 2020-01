Tak kończy się lewackie sianie nienawiści! Ktoś strzelał do księży chodzących po kolędzie

W Rzeszowie ktoś strzelał do księży chodzących po kolędzie. Do zdarzenia doszło w sobotę na osiedlu Krakowska-Południe. Sprawę bada policja.

Ktoś strzelał do księży chodzących po kolędzie w Rzeszowie. Duchowni przeżyli naprawdę ciężkie chwile, obawiając się o swoje zdrowie, a nawet życie.

Portal Nowiny24 podał, że strzały padły z bloku przy ulicy Solarza. Oddano je w kierunku księży idących wraz z ministrantami.

W rozmowie z portalem proboszcz parafii Świętej Rodziny powiedział, że padło kilka strzałów z wiatrówki. Nie wierzy on, że „mieszkaniec bloku z pewnością nie strzelał do gołębi, czy w powietrze, ponieważ strzały powtarzały się wtedy, jak koło bloku przechodzili księża razem z ministrantami”. Dlatego też poinformował, że zawiadomił policję.

– Do poniedziałku wieczorem na policję nie wpłynęło żadne zgłoszenie w tej sprawie. Tak że nie mogę go potwierdzić. Nic mi nie wiadomo, jakoby ktoś w weekend strzelał do księży – powiedział w rozmowie z Fakt24 nadkomisarz Adam Szeląg z KMP Rzeszów.

Duchowny pozostaje nieuchwytny i redakcja Fakt24 nie zdołała zapytać go te rozbieżności.