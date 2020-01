TO gorsze niż ASTEROIDA! SUPERWULKAN unicestwi ludzkość. „Eksplodujące głowy, zwęglone ciała, zastygający w płucach popiół”

Wizja uderzenia asteroidy w naszą planetę budzi powszechny lęk, ale naukowcy zwracają uwagę, że coś równie destruktywnego wcale nie musi nadejść z kosmosu. Okazuje się, że uśpione superwulkany mogą pogrążyć naszą cywilizację. Konsekwencje ich erupcji byłby apokaliptyczne. Zgodnie z przewidywaniami naukowców, taka erupcja pozbawiłaby życia ok. pięć miliardów ludzi.

Superwulkany to najpotężniejsze, ale póki co uśpione żywioły naszej planety. Jednym z nich jest Yellowstone. Jego wybuch miałby niewyobrażalne skutki. Huk usłyszelibyśmy na całym świecie. Do samej Polski dotarły po siedmiu godzinach. Spopielona lawa i skała spadałby na ziemię z wysokości 50 km. Byłby to rozżarzony deszcz o temperaturze 700 stopni C. Piekielna nawałnica cisnęłaby w miasta z prędkością kilkuset kilometrów na godzinę, niszcząc wszystko na swojej drodze.

Kilka min. po erupcji gorąca chmura popiołu zmiotłaby oddalone o 80 km miasto Livingston, ale to nie koniec. Sunęłaby dalej siejąc zniszczenie i śmierć na powierzchni kilkuset tysięcy kilometrów kwadratowych.

– Śmierć nadchodzi szybko, i to wcale nie na skutek spalenia skóry, tylko znacznie wcześniej, przez wdychanie ekstremalnie gorących gazów. Niemal natychmiast niszczą one płuca i krtań. Następnie zaczyna wrzeć woda w komórkach. Głowy eksplodują w wyniku wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszkowego wywołanego wysoką temperaturą – wyjaśnia Bill McGuire.

Ludzie umieraliby w niewyobrażalnych cierpieniach. Popiół zastygałby w płucach jak cement, zwłoki zwęglałby się.

Gdzie jeszcze znajdują się znane nam superwulkany? Głównie w USA: Long Valley Caldera (Kalifornia), Bruneau-Jarbidge (Idaho), Kaldera La Garita (Kolorado), Valle Grande (Nowy Meksyk), Kaldera Yellowstone (Wyoming). Na drugim miejscu jest Japonia: Aira, (Kiusiu), Aso (Kiusiu), Kikai (Riukiu). Poza tym superwulkany są jeszcze w Toba w Indonezji, Taupo w Nowej Zelandii oraz dwa eurpopejskie – Laacher See w Niemczech i Campi Flegrei we Włoszech.

Źródło: swiatwiedzy.interia.pl, NCzas.com