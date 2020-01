W starych meblach można odkryć fortunę! Amerykanin znalazł 600 razy więcej niż wydał

Howard Kirby z Michigan odnalazł majątek ukryty w podnóżku. Amerykanin kupił po Bożym Narodzeniu używane meble za 70 dolarów. Znalazł w nich ponad 43 tysiące USD, czyli ponad 600 razy więcej niż zapłacił.

– Robię, co tylko potrafię, by być podobnym do Chrystusa – powiedział mężczyzna, który znalazł majątek ukryty w podnóżku. Z tego też powodu zdecydował się na oddanie pieniędzy poprzedniemu właścicielowi.

Pieniądze tak naprawdę znalazła jednak jego synowa. To właśnie ona rozpakowywała meble i rozpięła poduszkę w podnóżku.

W komisie meblowym, w którym dokonano zakupu, szybko ustalono, że poprzedni właściciele to Kim Fauth-Newberry i jej mąż. Po tym jak zmarł dziadek kobiety, para zdecydowała się sprzedać meble.

Poprzednia właścicielka przyznała, że jej dziadek był niezwykle skromnym człowiekiem. Nie wiadomo jednak, czy Kirby otrzymał jakieś znaleźne.

Źródło: AP, polsatnews.pl