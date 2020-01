Bartłomiej Sienkiewicz o konflikcie Polska – Rosja: „Polska stała się celem”

Bartłomiej Sienkiewicz – były szef MSW – skomentował ostatnie ataki rosyjskiej propagandy na Polskę w „Expressie Biedrzyckiej”. Polityk uważa, że konflikt Polska – Rosja jeszcze nigdy nie był tak brutalny.

Konflikt Polska – Rosja przybiera na sile. Najpierw Władimir Putin zrzucał na Polskę winę za wywołanie II wojny światowej. Teraz jeden z czołowych rosyjskich politologów stwierdził, że „Józef Stalin miał rację, nakazując rozstrzelanie polskich jeńców wojennych w Katyniu”.

Bartłomiej Sienkiewicz – były szef MSW – jest zaniepokojony tą sytuacją: – Polska na pewno stała się celem politycznym i celem kampanii propagandowej, którą Rosjanie mają opanowaną do perfekcji. Dziwi mnie ta niesamowita brutalność, której do tej pory w wykonaniu Putina nie było (…) to szczucie na antysemicką Polskę, która wywołała II wojnę światową, która powinna przeprosić i się ukorzyć jest operacją, jakiej do tej pory nie było – mówił gość Kamili Biedrzyckiej.

– Do tego jesteśmy państwem NATO, największym państwem granicznym, z potencjałem, ale które jest coraz mocniej skonfliktowane z Zachodem. Nagle się okazało, że cała polska dyplomacja wisi u płaszcza Trumpa, którego stosunki z Rosją są do tej pory niejasne. Trochę na własne życzenie staliśmy się ofiarą tej agresji, co oczywiście nie usprawiedliwia działania Rosjan – dodał Sienkiewicz.

Polityk skomentował również list, który dwaj senatorowie z Partii Demokratycznej wystosowali do polskiego rządu.

– Nie można go lekceważyć. Szef komisji spraw zagranicznych to nie jest „jakiś tam kongresmen”. To jedna z kluczowych postaci kształtujących politykę zagraniczną USA. To nie jest anonimowy kongresmen, tylko człowiek instytucja. Więc jeśli on ostrzega polski rząd przed działaniami, które tak naprawdę wypisują Polskę ze wspólnoty Zachodu… – powiedział były minister.

Trudno nie odnieść wrażenia, że akurat znaczenie listu zaledwie dwóch senatorów Sienkiewicz nie co wyolbrzymiał. Nie można się jednak nie zgodzić z tym, że polskie stosunki z Rosją i uzależnienie się od USA są obecnie naszym największym problemem.

Źródło: Super Express