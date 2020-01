Rosyjska szefowa komisji ds. kultury Dumy Państwowej, Jelena Jampolskaja jest inicjatorką projektu ustawy, który ma zakazać porównywania ZSRR do III Rzeszy. Jampolskaja uważa, że do podjęcia takich kroków zmusiły ją nastroje panujące w Polsce.

– Zdajecie sobie świetnie sprawę, jakie są nastroje w Europie. Szczególnie płyną one teraz z Polski. Z jaką radością wielu parlamentarzystów europejskich popiera teraz te nastroje, dlatego że także dla nich korzystne jest dezawuowanie naszego zwycięstwa – powiedziała polityk.

Jampolskaja proponuje, by przepisy miały formę poprawek do ustawy „O upamiętnieniu zwycięstwa narodu radzieckiego w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej”. Ustawa w oczywisty sposób wpłynie na jakość debaty historycznej.

Prawdopodobnie nie wywoła ona takiej dyskusji na świecie, jak polska ustawa dot. kłamstw o holokauście, którą poddał rząd PiS.

Źródło: Biełsat