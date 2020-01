Najsłynniejszy polski Żyd składa skargę na najzabawniejszą polską feministkę. Konflikt Johnny Daniels vs Sylwia Spurek [FOTO]

To nie pierwszy raz, gdy Sylwia Spurek wzbudza kontrowersje. Zazwyczaj jednak, to co pisze polityk jest zabawne. Tym razem, w opinii wielu osób feministka posunęła się za daleko. Grafika, którą udostępniła jest na tyle oburzająca, że krytykują ją zarówno działacze Konfederacji, np. Robert Winnicki, jak i działacz żydowski Johnny Daniels.

Mowa tu o obrazku, na którym widzimy krowy ubrana w pasiaki – takie jakie nosili więźniowie w Auschwitz. Porównywanie więźniów z obozów śmierci do bydła jest odrażające.

Johnny Daniels zamierza złożyć skargę do Komisji Europejskiej, aby ukarała lekkomyślność i brak wyczucia Sylwii Spurek.

„Czy możecie uwierzyć, że poseł do Parlamentu Europejskiego w 2020 roku, 75 lat po Holokauście, w wyniku którego zginęło 6 milionów Żydów zmuszonych do noszenia tej gwiazdy, pokazuje ich sytuację na krowach, to jest nad wyraz odrażające” – skomentował Daniels.

Może dzięki temu, że autorem skargi będzie działacz żydowski, Sylwia Spurek wreszcie zostanie należycie ukarana.

Can you believe that a MEP in 2020, 75 years since the end of the Holocaust, where 6 million Jews were murdered after being forced to wear that very star, shows it placed on cows, this is beyond repulsive.

I will personally complain to the European Commision for her actions. https://t.co/GlrC4C0y2o

— Jonny Daniels (@MrJonnyDaniels) January 22, 2020