Nie będzie podwyżek płac w tym roku. To koniec rynku pracownika w Polsce?

Nie będzie podwyżwek płac w tym roku. Odsetek firm, które deklarują chęć podniesienia wynagrodzenia spadł do poziomów widzianych ostatni raz w 2015 roku. To koniec rynku pracownika w Polsce?

Tylko 20% badanych przedsiębiorstw planuje w 2020 roku podnosić wynagrodzenia swoim pracownikom wynika z raportu firmy Grant Thornton.

Dane obrazują tzw. wskaźnik netto, czyli odsetek firm planujących wzrost płac minus odsetek firm planujących ich spadek.

Jak czytamy w raporcie tak niski odsetek firm deklarujących podnoszenie pensji pracownikom wystąpił ostatni raz w 2015 roku. Dla porównanie przed rokiem wynosił on 36 proc., a dwa lata temu 31 proc.

Eksperci Grant Thornton szacują, że wzrost płac w tym roku wyniesie 4 proc. w porównaniu do obecnych 7 proc..

Jeżeli te przewidywania się potwierdzą oznaczać to będzie, iż realny wzrost płac, a więc uwzględniający inflację, będzie oscylował między 0-1 proc..

Niższa skłonność do podnoszenia płac wynika z kilku czynników. Po pierwsze dynamika wzrostu gospodarczego wyraźnie się obniżyła. Po drugie płace mogą być już dostosowane do potrzeb gospodarki bowiem średnia płaca w gospodarce narodowej począwszy od IV kwartału 2015 r. wzrosła o 27 proc.

Pocieszające jest to, iż firmy, jak wynika z raportu, nadal chcą tworzyć nowe miejsca pracy. Deklaruje to 24 proc. firm netto. Jest to najwyższy wskaźnik od 10 lat.

Można się spodziewać także, że ze względu na spodziewany wzrost aktywności gospodarczej w Europie Zachodniej, a zwłaszcza w Niemczech, będzie pozytywnie wpływał na rynek pracy także w Polsce.

Źródło: „Pensje i zatrudnienie – plany firm na 2020 rok” Grant Thornton/nczas