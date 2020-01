Nie tylko serial! Netflix tworzy film „Wiedźmin: Wilczy Koszmar”. Premiera jeszcze w 2020 [FOTO]

Wszystko wskazuje na to, że fani serialu „Wiedźmin” od platformy Netflix nie będą się nudzić czekając na 2. sezon. Prawdopodobnie jeszcze w 2020 na Netfliksie zadebiutuje film animowany pt. „Witcher: Nightmare of the Wolf”.

Informacja wyciekła dzięki oficjalnej stronie amerykańskiej gildii scenarzystów (WGA). Pojawiła się tam nowa pozycja zatytułowana „Witcher: Nightmare of the Wolf”, co można przetłumaczyć jako „Wiedźmin: Koszmar Wilka”. Prawdopodobnie powstanie widowiska zlecił Netflix.

Jeszcze przed premierą 1. sezonu serialu „Wiedźmin”, pojawiały się plotki, że pomiędzy sezonami wypuszczona zostanie produkcja animowana. Film wyjaśniałby fanom niedomówienia z serialu. Wszyscy sądzili, że w produkcję zaangażuje się producent wykonawczy Tomasz Bagiński, ponieważ był on nawet nominowany do Oscara za krótkometrażowy film animowany.

Na ten moment jednak nic nie wiadomo o jego ewentualnym angażu. Znamy natomiast nazwisko autora scenariusza – będzie to Beau DeMayo, współtwórca 3. odcinka netfliksowego serialu.

Biorąc pod uwagę dorobek tego autora, można przewidywać, że produkcja będzie zawierała elementy horroru.