Niebotyczna cena za apartament w warszawskim drapaczu chmur! Niewiarygodne ile zapłacił nabywca

Niebotyczna cena za apartament w warszawskim drapaczu chmur. Nabywca będzie mógł w zamian podziwiać panoramę stolicy z najwyższego budynku mieszkalnego w Europie.

Anonimowy nabywca zapłacił za apartament w wieżowcu Złota 44 niebotyczne pieniądze. Lokum o powierzchni 220 metrów kwadratowych wyceniono na 7 mln złotych.

Oznacza to, iż metr kwadratowy powierzchni apartamentu kosztował 31.818,18 zł. Nabywca będzie mógł podziwiać z okien swego lokalu panoramę Warszawy.

Apartamentowiec Złota 44 to najwyższy budynek mieszkalny w Europie. Jego wysokość to 192 metry.

Wewnątrz, na 54 piętrach, znajduje się 287 ekskluzywnych apartamentów. Mieszkańcy mają do dyspozycji wiele atrakcji. Są to między innymi 25-metrowy basen, w pełni wyposażona siłownia, gabinety masażu, sauna fińska i łaźnia parowa. Na piętrze rekreacyjnym znajduje się również kino z symulatorem do gry w golfa oraz 400- metrowy taras z dostępnym do jacuzzi przez cały rok.

Zbudowany w samym centrum miasta budynek oddano do użytkowania w 2013 roku.

