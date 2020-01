Rafał Ziemkiewicz w NczasTV: „Atak Putina na Polskę jest obliczony na rynek wewnętrzny”

Gościem redaktora naczelnego „Najwyższego Czasu” był dziennikarz Rafał Ziemkiewicz. W programie „MĘSKA ROZMOWA” rozmawiano o tym co jutro w Jerozolimie powie Władimir Putin. Poruszono też problemy wewnętrzne Rosji.

Tomasz Sommer spytał Rafała Ziemkiewicza dlaczego Putin tak nagle zaatakował Polskę? Co spowodowało tak agresywna postawę? Mówienie, że ambasador z przed 80 lat to świnia. Takie rzeczy w normalnej dyplomacji się nie zdarzają?

– Sytuacja nie do pomyślenia, wyobraźmy sobie, by tak powiedzieć o jakimś byłym premierze Wielkiej Brytanii? No sytuacja nie do pomyślenia. Dlatego postawa Putina, myślę nie jest odbierana dobrze.

Ale skąd ten nagły atak? Przez paredziesiąt lat wszystko było dobrze i co się stało? – dopytuje się Tomasz Sommer.

– Nie śledzę tego bardzo dokładnie, ale to zbiega się z jakąś przedziwną operacją ustrojową, która własnie teraz jest w Rosji przeprowadzana. Premier Miedwiediew ma już nie być premierem, dokładnie to już nie jest, bo złożył dymisję. Teraz wyciągnięto jakiegoś faceta, który ma opinię fachowca od beznadziejnych spraw. Co by znaczyło, że jest silny wewnętrzny kryzys w Rosji.

– Ja myślę, że generalnie ten cały atak Putina na Polskę jest obliczony na rynek wewnętrzny. Bo tam jak się przyjrzeć sytuacji to co? Ukraina od Rosji odpadła na dobre. Na pewno na dłuższy czas. Białoruś ściąga ropę z Norwegii.

– Abstrahując na chwilę od sytuacji bieżącej, długofalowym interesem Polski powinno być nie wchodzenie, łaszenie się do Zachodu, by nas uznali za swoich. Bo oni nas zawsze będą uznawać nas za swoje zadupie. Powinniśmy być tym Zachodem dla Wschodu. Czyli powinniśmy dążyć do tego, żeby we wszystkich krajach od nas na Wschód, wszyscy rozliczali się w polskich złotych i trzymali pieniądze w polskich bankach. To by było idealnie.

Rafał Ziemkiewicz dodaje, że Rosja traci Białoruś i Ukrainę

– Po prostu Władimir Putin wie, że bez Białorusi i Ukrainy, Rosja długofalowo nie może pozostać mocarstwem. I Putin to traci, a Rosjanie to widzą. Widzą, że cały czas stoją w miejscu. Że żyją w zacofanym kraju, gdzie dowolne pieniądze można w coś wsadzać, ale to wszystko jest marnowane. Więc trzeba coś ludziom dać. To on daje im takie igrzyska. Odwołując się do tego co jest w umyśle Rosjan zakodowane najgłębiej, jako największa świętość. Czyli wielką wojnę ojczyźniana. On to robi dla swoich. – skomentował Ziemkiewicz.

Całość wywiadu poniżej. Polecamy!