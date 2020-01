Włosi zmieniają prawo. Krytyka państwa Izrael będzie przestępstwem

Krytyka państwa Izrael będzie przestępstwem we Włoszech. Tamtejszy rząd zdecydował o przyjęciu definicja antysemityzmu opracowanej przez Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA).

Krytyka państwa Izrael będzie przestępstwem we Włoszech. To jednak nie wszystko. Nie będzie można nawet mówić, że to Żydzi ponoszą odpowiedzialność za śmierć Chrystusa.

Tym samym Włochy dołączyły do innych państw, które przyjęły roboczą definicję antysemityzmu. Opracował ją Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście.

Pierwszym krajem, który zdecydował się na taki krok, była Wielka Brytania. W 2019 r. na taki krok zdecydowały się również m.in. Niemcy, Francja oraz Ukraina.

Na stronie IHRA można przeczytać, że „Antysemityzm to określone postrzeganie Żydów, które może się wyrażać jako nienawiść do nich. Antysemityzm przejawia się zarówno w słowach, jak i czynach skierowanych przeciwko Żydom lub osobom, które nie są Żydami, oraz ich własności, a także przeciw instytucjom i obiektom religijnym społeczności żydowskiej”.

Według organizacji, przejawami antysemityzmu są: „oskarżanie Żydów jako narodu o odpowiedzialność za rzeczywiste lub wyimaginowane czyny popełnione przez jedną osobę lub grupę Żydów, a nawet za czyny popełnione przez osoby niebędące Żydami; negowanie faktu, zakresu, mechanizmów (np. komór gazowych) lub intencjonalności ludobójstwa narodu żydowskiego dokonanego przez narodowosocjalistyczne Niemcy oraz ich zwolenników i sojuszników podczas II wojny światowej (Holokaust); oskarżanie Żydów jako narodu lub Izraela jako państwa o wymyślenie lub wyolbrzymianie Holokaustu; oskarżanie obywateli żydowskich o bycie bardziej lojalnym wobec państwa Izrael lub wobec rzekomych międzynarodowych interesów żydowskich niż wobec swojego kraju; odebranie Żydom prawa do samostanowienia, np. przez wyrażanie poglądu, że istnienie państwa Izrael jest przedsięwzięciem rasistowskim; stosowanie podwójnej miary przez wymaganie od Izraela zachowania, którego nie oczekuje się lub nie wymaga od jakiegokolwiek innego państwa demokratycznego; wykorzystywanie symboli i obrazów kojarzonych z klasycznym antysemityzmem (np. spowodowanie śmierci Jezusa, używanie krwi chrześcijańskich dzieci do rytuału religijnego) w charakterystyce Izraela lub Izraelczyków; porównywanie współczesnej polityki Izraela z polityką nazistów; obarczanie Żydów jako ogółu odpowiedzialnością za czyny państwa Izrael”.

Krok, na który zdecydował się Włoski rząd, pochwalili już amerykańscy Żydzi.

Źródło: jpost.com, holocaustremebrance.com