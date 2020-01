Zbrodniarz odpowiedzialny za pacyfikację polskich wsi nie żyje. Mychajło Karkoć zmarł niepokojony w USA

Mychajło Karkoć, były ukraiński oficer Waffen-SS, oskarżany o zbrodnie wojenne, odpowiedzialny za mordowanie Polaków podczas II wojny światowej, zmarł w USA. Informacja wypłynęła na jaw dopiero po miesiącu.

Jak informuje agencja AP, Karkoć zmarł 14 grudnia 2019 roku w wieku 100 lat. Został pochowany obok swojej żony na cmentarzu w Menneapolis. Nikt nie informował o śmierci ukraińskiego zbrodniarza, nie opublikowano nekrologu. Napis na nagrobku odkryto przypadkiem.

Przez ostatnie kilkadziesiąt lat Karkoć mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Pion śledczy IPN wystąpił w 2017 roku do USA o wydanie Polsce podejrzanego o popełnienie zbrodni przeciwko ludzkości. Bezskutecznie.

Zbrodniarz wojenny

Karkoć urodził się 1919 roku w Łucku. Legion, którym dowodził był jednostką ukraińskich ochotników w SS – jej oficjalna nazwa to 31. Schutzmannschafts-Bataillon der SD. Zadaniem Ukraińskiego Legionu Samoobrony była walka z komunistyczną partyzantką na terenie okupowanej przez Niemców Ukrainy i z Armią Krajową na ziemiach Polski. W 1945 roku jego członkowie zostali wcieleni do ukraińskiej Dywizji Galicja, a później trafili do amerykańskiej niewoli.

O Mychajło Karkociu pisał w 2005 roku w „Pamięci i Sprawiedliwości” – czasopiśmie IPN – Marcin Majewski. Z jego artykułu „Przyczynek do wojennych dziejów Ukraińskiego Legionu Samoobrony (1941–1945)” wynika, że Mychajło, pseud. „Wowk”, był uczestnikiem rozmów między kierownictwem Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów z frakcji Andrija Melnyka z funkcjonariuszami SD na Wołyniu.

Karkoć od 1944 r. był dowódcą 2. kompanii ULS, która uczestniczyła wraz z całym Legionem w pacyfikacji Chłaniowa i Władysławina. We wrześniu 1944 r. razem z częścią żołnierzy swojej kompanii ULS pod dowództwem płk. Petra Diaczenki tłumił Powstanie Warszawskie. Kwaterował w tzw. niemieckiej dzielnicy policyjnej i walczył prawdopodobnie przeciwko Zgrupowaniu Armii Krajowej „Kryski”.

Pacyfikacja polskich wsi

Karkoć po wojnie wyjechał do USA. Zamieszkał w ukraińskiej dzielnicy Minneapolis. W 1995 roku wydał w małym nakładzie i w swoim języku pamiętnik. Wtedy po raz pierwszy przyznał, że służył w SS.

Według danych IPN, Karkoć był bezpośrednio odpowiedzialny za śmierć 44 Polaków w trakcie II wojny światowej. Thomas Will, zastępca szefa niemieckiej prokuratury prowadzącej dochodzenie w sprawie zbrodni nazistowskich, stwierdził w 2013 r., że istnieją wystarczające dowody na winę Karkocia. W 2017 r. polski prokurator Robert Janicki z IPN, badający zbrodnie nazistowskie i komunistyczne przeciwko Polakom, poinformował, że prowadzone przez lata śledztwo pozwala ze 100 proc. pewnością potwierdzić udział w zbrodniach Karkocia.

Karkoć przeprowadzał pacyfikację polskich wsi na Lubelszczyźnie. „Mychajło Karkoć jest podejrzany o popełnienie zbrodni przeciwko ludzkości, stanowiącej jednocześnie zbrodnię wojenną. 23 lipca 1944 roku, będąc dowódcą kompanii pozostającego w służbie niemieckiej Ukraińskiego Legionu Samoobrony. Wydał rozkaz podległym sobie żołnierzom dokonania zabójstw mieszkańców wsi Chłaniów, Kolonii Chłaniów i Kolonii Władysławin oraz spalenia zabudowań tych miejscowości” – czytamy w komunikacie IPN.

Źródło: apnews.com || Nczas.com