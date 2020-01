Andrzej Duda jest fanem amerykańskiego KOLABORANTA SOWIETÓW? „Ukrywał ludobójstwo kułaków i Wielki Głód na Ukrainie”

Andrzej Duda wystąpił w szwajcarskim Davos, na Światowym Forum Ekonomicznym. W swoim wystąpieniu prezydent użył powiedzenia „nie można zrobić omletu bez rozbijania jajek”. Jak się okazuje, jego autorem jest Walter Durranty – amerykański kolaborant sowietów.

Czy Andrzej Duda zaczytuje się w dziełach Waltera Durranty’iego, amerykańskiego kolaboranta Sowietów? Durranty był kontrowersyjnym dziennikarzem, który zgarnął Nagrodę Pulitzera za serię reportaży o ZSRR, wychwalających postępy komunizmu. Środowisko bardzo go ceniło, do czasu, gdy zauważono, że jego opisy są nieobiektywne.

Durranty kolaborował z Sowietami i ukrywał takie straszne wydarzenia z ZSRR jak ludobójstwo kułaków i Wielki Głów na Ukrainie. Dziennikarz starał się tłumaczyć sowiecką propagandę na język angielski i przekonywać do niej Amerykanów.

To własnie on bardzo często posługiwał się powiedzeniem: „nie można zrobić omletu bez rozbijania jajek”. Czy to z jego dzieł prezydent zapożyczył tę frazę?