Grzegorz Braun zwraca się do posłów PiS: „Chodźcie z nami, normalnymi Polakami” [VIDEO]

Grzegorz Braun, poseł Konfederacji, zwrócił się z mównicy sejmowej do posłów PiS. Konfederata zaproponował pisowcom współpracę. Muszą tylko odważyć się odrzucić polityczną poprawność.

– Strono rządowa […] obozie władzy! […] Widzicie? I tak jakiś sabat czarownic przegłosuje demokratycznie, że jesteście za przemocą w rodzinie. Więc po co stawiać diabłu ogarek? […] – zapytał Grzegorz Braun posłów PiS. – Lepiej chodźcie z nami. Z normalnymi Polakami.

Co mają zrobić politycy PiS, by móc dołączyć do Konfederacji?

– Odrzućmy konwencję stamblulską. Przestańmy hołdować poprawności politycznej. Przestańmy występować w charakterze żyrantów rewolucji […] która prowadzi marsz […] przez nasze domostwa, przez nasze rodziny. Usiłuje nam dyktować, jak mamy […] żyć we własnym kraju.

Braun powiedział, że na posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej spotkał się z groźbami. Według polityka, niektóre z nich można by uznać za karalne, ale nie zamierza się on „skarżyć mamie”. To à propos poprawności politycznej.

Czy posłowie PiS byliby w stanie odrzucić poprawność polityczną i pójść z „normalnymi Polakami”? Całe nagranie dostępne jest na NCzasTV: