Mosze Kantor kpi z polskiego prezydenta: „Nieobecność Dudy to dla nas statystyka”

Organizator Światowego Forum Holokaustu Wiaczesław Mosze Kantor, jawnie kpi z polskiego prezydenta! Na pytanie czy żałuje, że nie ma Andrzeja Dudy w Jerozolimie stwierdził. – To nie jest skandal, to statystyka.

Dzisiaj rozpoczęły się uroczystości V Światowego Forum Holokaustu. W trakcie wydarzenia z przemową wystąpią przywódcy Rosji, Izraela, żydowskich organizacji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, USA i Francji. Andrzej Duda do Jerozolimy nie pojechał bo organizatorzy zabronili mu przemawiać. Dlatego nasz kraj reprezentuje ambasador RP Marek Magierowski.

Dobry znajomy Władimira Putina – Wiaczesław Mosze Kantor odniósł się w wywiadzie dla RMF FM do decyzji Andrzeja Dudy. Te słowa mogły prezydenta zaboleć.

-Żałujemy, że nie będzie prezydenta Dudy, ale dla nas to nie jest skandal, tylko statystyka – stwierdził z pogardą rosyjski oligarcha.

– „Tam gdzie umawia się wielu ludzi zawsze ktoś nie przyjedzie i to nie jest tragedia” – dodał. Kantor skomentował też przyczynę nieobecności polskiego prezydenta:

– Z tego co mi wiadomo, prezydentowi Polski zaproponowano, by otworzył forum, wygłosił wystąpienie i powiedział, co tylko chce – powiedział szef fundacji organizującej Światowe Forum Holokaustu w Jerozolimie.

„Problem tylko taki, że Kantorowi chodzi o uroczystą kolację w rezydencji prezydenta Izraela, która odbyła się wczoraj wieczorem, a nie o wystąpienie na tej samej scenie co Władimir Putin, na oczach całego świata” – zripostowało RMF FM.

Źródło: rmf24.pl