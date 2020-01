Renata Beger powraca?! Była posłanka Samoobrony łasi się do PiS

Czy Renata Beger powraca do polityki? Jedna z największych gwiazd Samoobrony niegdyś mocno uderzyła w PiS, a dziś chwali działania partii rządzącej.

Renata Beger powraca do polskiej polityki? Nigdy nic nie wiadomo, jednakże nie można niczego wykluczyć.

W 2006 r. nagrała swoje spotkanie z Adamem Lipińskim z PiS, które wstrząsnęło ówczesnym rządem. Dziś Beger twierdzi, że to właśnie w partii Jarosława Kaczyńskiego jest najwięcej osób, które zasługują na szacunek w Sejmie.

– Starają się pracować bardzo dobrze dla Polski: np. dzięki 500+ czy 13. emeryturze moim sąsiadom żyje się lepiej i tego sukcesu nikt PiS-owi nie zabierze – powiedziała „Faktowi”.

Była posłanka Samoobrony nie zostawia suchej nitki na opozycji.

– Kiedy my weszliśmy do Sejmu uważano nas za chamów, dziś nie ma chyba takiego epitetu, który byłby w stanie wyrazić moje zażenowanie wobec zachowań niektórych osób zasiadających w poselskich ławach. Mam tu na myśli przede wszystkim przedstawicieli tzw. totalnej opozycji: to robienie filmików, kłamstwa różnego rodzaju wypowiadane z mównicy… – punktuje.

Czy zatem Beger wróci do polityki w barwach PiS? Sprawę jednoznacznie skomentował Adam Lipiński.

– Nie wypowiadam się na tematy związane z tą panią – stwierdził.