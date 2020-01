Tablice „Strefa wolna od LGBT” przed wjazdem do miast

Kilkadziesiąt polskich samorządów, od gmin, przez powiaty po województwa przyjęło uchwały o strefach wolnych od LGBT. To nie spodobało się lokalnym gejom i ich sympatykom.

W ramach akcji „odwetowej” środowiska LGBT zamówiły tablice, wzorowane na prawdziwych znakach drogowych i rozwiesiły przed wjazdem do miejscowości. Na tablicach ostrzegawczych znalazły się napisy m.in. w języku polskim i angielskim „Strefa wolna od LGBT”.

Projekt fotograficzny „Strefy Wolne od LGBT” ma skłonić do rozmowy nad lokalnymi rezolucjami jakie powzięli samorządowcy. Pojadę do 36 takich stref i sfotografuje mieszkańców LGBT.

With my photo project I want show real people behind @LGBTfreeZones

More: https://t.co/WB7sLLxs1P pic.twitter.com/mrasDShASK

— Bart Staszewski 🏳️‍🌈 (@BartStaszewski) January 23, 2020