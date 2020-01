Tak Niemcy TRUJĄ Polaków! Kupujesz NOWOTWÓR w pakiecie z popularnymi produktami…

W 2015 r. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) stwierdziła, że glifosat jest „prawdopodobnie rakotwórczy u ludzi”. Niektóre kraje zakazały jego stosowania, inne przed nim ostrzegają. Wszystko przez to, że zawierają go bardzo pospolite produkty. Teraz amerykańscy rządowi naukowcy starają się wybielić truciznę.

O szkodliwości glifosatu mówiło się już od dawna. Produkt prawdopodobniej może wywoływać różne choroby, m.in. nowotwór, i wpływać na ludzkie DNA. Substancja ta wchodzi w skład m.in. Roundupu, środka chwastobójczego produkowanego przez Monsanto, firmę, która obecnie należy do niemieckiego Bayera. Przeciwko niemieckiemu gigantowi z branży chemicznej złożono już 13 400 pozwów sądowych z powodu wystąpienia raka.

W Polsce glifosat został wykryty w wielu bardzo pospolitych produktach spożywczy. Bardzo często zawiera go m.in. kasza gryczana. Szkodliwe może być również mięso z supermarketów.

Mimo wielu dowodów na wysoką szkodliwość glifosatu i wielu wyroków w tej sprawie, amerykańscy rządowi naukowcy starają się wybielić ten związek. Choć rzeczywiście, ichnie testy wykazały, że niektóre preparaty sprzedawane publicznie są genotoksyczne, co oznacza, że ​​są szkodliwe dla ludzkiego DNA, to jednak nie chcą zrzucać całej winy na glifosat.

Naukowcy twierdzą, że szkodliwe są dodatki, obecne w produktach chwastobójczych, a nie sam związek. Jeśli jest to prawda, to niemiecki właściciel Monsanto, Bayer AG, mógłby odetchnąć spokojnie. Problem w tym, że na razie opinia amerykańskich naukowców jest osamotniona. Dlatego warto zwracać uwagę na to, co wrzucam do koszyka w supermarkecie.

Źródło: The Guardian/Nczas.com