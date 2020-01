Zapomniana historia. Grecki Żyd wysyłał transporty do Auschwitz

Grecki Żyd wysyłał transporty do Auschwitz. Jego historię w dniu rozpoczęcia obchodów 75 wyzwolenia obozu opisuje izraelski portal.

Grecki Żyd, Vital Hasson, stał na czele żydowskiej policji w Salonikach. Wysyłał do Auschwitz całe rodziny swoich pobratymców. Nie oszczędził nawet własnych krewnych.

Hasson pochodził z rodziny sefardyjskich żydów należącej do typowej klasy średniej. W jego rodzinie byli nauczyciele, pisarze, dziennikarze i politycy.

Vital Hasson to jedyny Żyd w całej Europie, który został osądzony, a następnie stracony za kolaborację z Niemcami.

Niemcy zajęli Saloniki w 1941 roku. 2 lata później Hasson stanął na czele żydowskiej policji w mieście. Nie wiadomo jak do tego doszło.

Żydowska policja liczyła 200 nieuzbrojonych ludzi. Wszyscy byli Żydami z Salonik.

Jednym z pierwszych czynów Hassona było zgłoszenie się jako łowca nagród, co wykraczało poza jego obowiązki.

W maju 1943 r. przeszedł z okupowanej przez Niemców części Grecji do tej okupowanej przez Włochy w pogoni za salonikańskimi Żydami uciekającymi przed nazistami. Jego wysiłki zostały udaremnione, ale wskazywały, że jest gotów zrobić wiele by zadowolić okupantów.

Getto w Salonikach

Hasson okrył się złą sławą w działaniami getcie w Salonikach. Getto Barona Hirscha, jedno z dwóch obszarów, w których skupiono wszystkich Żydów w mieście, istniało do sierpnia 1943 roku. Wówczas niemieccy urzędnicy zakończyli deportację greckich Żydów.

W otoczonych drutem kolczastym i wieżami kontrolnymi murach getta żyło ponad 2000 żydowskich kobiet, mężczyzn i dzieci.

Formalnie za funkcjonowanie getta odpowiadał 23-letni niemiecki oficer SS ale Hasson miał dużą swobodę wykonywania nazistowskich rozkazów. Wspomnienia ocalałych o działaniach Hassona są koszmarne. Znany był miedzy innymi z tego, że rabował innym Żydom pieniądze, złoto i biżuterię.

Hasson zasłynął ze szczególnego okrucieństwa wobec dziewcząt i kobiet. Zmuszał je do rozebrania się do naga, przeszukiwał ich genitalia w poszukiwaniu ukrytych pieniędzy, obcinał włosy i gwałcił.

Od marca do sierpnia 1943 r. Niemcy zorganizowali 19 transportów Żydów z Salonik. Z dworca kolejowego przy getcie Barona Hirscha odjechało 48 533 osób. 18 transportów skierowano do Auschwitz. Jeden pojechał do obozu koncentracyjnego Bergen-Belsen.

Schwytano go w 1944 roku po wyzwoleniu Grecji. W 1946 sąd skazał go na śmierć.

Źródło: Times of Israel