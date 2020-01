ŻENADA ROKU! Polska Fundacja Narodowa nabija się z II wojny światowej w rocznicę wyzwolenia Auschwitz? Tylko tak można nazwać TO co udostępnili w sieci [VIDEO]

Polska Fundacja Narodowa to jedna z największych porażek rządu PiS. PFN miała promować Polskę za granicą, a tymczasem przynosi nam wyłącznie wstyd. W rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz udostępnili na Twitterze żenujące nagranie. Może chcieli przedstawić światu prawdę historyczną, ale wygląda to tak, jakby żartowali sobie z II wojny światowej.

Co Polska Fundacja Narodowa przygotowała na rocznicę wyzwolenia Auschwitz? Infantylny filmik przedstawiający rozmowę na messengerze… Hitlera i Stalina. Obaj dyktatorzy rozmawiają młodzieżowym językiem i po angielsku. Całość utrzymana jest w stylu internetowych memów. Niestety, wygląda to tak jakby PFN stroiła sobie żarty z II wojny światowej.

Conversation of great allies: communist and Nazi.

And two years later they quarreled over who killed more people..#Auschwitz75 pic.twitter.com/wTBHUEhWCR — Fundacja_PFN (@Fundacja_PFN) January 23, 2020

*Edit. PFN skasowała już filmik, ale w Internecie nic tak naprawdę nie ginie. Zachowała się wersja polsko-języczna:

Hej janusze promocji Polski z PFN. Jakbyście szukali filmiku, z którego tak jesteście dumni, skoro skasowaliście, to jest tutaj. pic.twitter.com/6SFZDr0qyQ — Marcin Kubica 🇵🇱 (@mjkubica) January 23, 2020

Internauci są bezwzględni dla autorów tego, wątpliwej jakości, dzieła. Ile kosztowało podatników to żenujące „dzieło”? Ja obstawiam jakieś 800 tysięcy” – pyta użytkownik Twittera.

„Skasujcie to g**no!” – pisze ktoś inny. „Żałosne. I to w takim dniu”, „tweet totalnie do skasowania! popieram przedmówców. to nie piaskownica…”, „Już głupiej się nie dało? Jak już pijecie za nasze podatki, to zostańcie w domu i wytrzeźwiejcie” – to tylko niektóre z komentarzy.

Pod nagraniem trudno dopatrzyć się jakiejkolwiek pozytywnej reakcji.