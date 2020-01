Aktywiści LGBT rozwiesili fejkowe tabliczki. Guy Verhofstadt dał się nabrać i wzywa do interwencji w Polsce [FOTO]

Środowiska LGBT zamówiły tablice, wzorowane na prawdziwych znakach drogowych i rozwiesiły je przed wjazdami do kilkudziesięciu miejscowości. Na tablicach ostrzegawczych znalazły się napisy m.in. w języku polskim i angielskim „Strefa wolna od LGBT”.

Projekt fotograficzny „Strefy Wolne od LGBT” ma skłonić do rozmowy nad lokalnymi rezolucjami jakie powzięli samorządowcy. Pojadę do 36 takich stref i sfotografuje mieszkańców LGBT. With my photo project I want show real people behind @LGBTfreeZones More: https://t.co/WB7sLLxs1P pic.twitter.com/mrasDShASK

Lewicowi aktywiści udostępniali zdjęcia z tablicami i miejscowościami w mediach społecznościowych. Zazwyczaj nie opatrzali ich żadnym wyjaśniającym opisem, dlatego wiele osób pomyślało, że to inicjatywa włodarzy miast.

Prowokatorom udało się osiągnąć zamierzony efekt. Na akcję dał się złapać Guy Verhofstadt. „To wywołuje u mnie mdłości. Wzywam Komisję Europejską do podjęcia natychmiastowych działań przeciwko tym obrzydliwym praktykom oraz przeciwko polskim władzom, które wystawiły te znaki przeciw LGBTI +” – napisał na Twitterze.

This makes my stomach turn. I urge the European Commission to take immediate action against these disgusting practices and against the Polish authorities who have put up these anti-LGBTI+ signs. https://t.co/hjUmgnZHDd

— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) January 23, 2020