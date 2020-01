Szpital powstaje w mieście Wuhan, gdzie epidemia koronawirusa jest najbardziej widoczna. Według „Changjiang Daily”, budynek ma powstać z prefabrykatów. Ma się tam znaleźć nawet 1000 łóżek. Na miejsce budowy wybrano kompleks wakacyjny na obrzeżach miasta. Teren znajduje się nad jeziorem i jest otoczony ogrodami.

Według doniesień Reutersa, maszyny budowlane wjechały już na miejsce. W czwartek miało tam dotrzeć 10 spychaczy i 35 koparek. Zgodnie z informacjami „Mothership” budowa ma potrwać zaledwie… sześć dni, a budynek ma stać już 27 stycznia rano. Inne doniesienia mówią, że szpital ma być gotowy do 3 lutego.

„Konstrukcja tego projektu ma rozwiązać problem brakujących zasobów medycznych. Ponieważ będą to budynki prefabrykowane, zostaną nie tylko szybko wybudowane, ale również nie będą dużo kosztować” – czytamy w oświadczeniu cytowanym przez Reutersa.

Jak wskazuje „Daily Mail”, prace powierzono Trzeciemu Biuru Inżynierii Budownictwa w Chinach. Budynek ma być podobny do centrum tymczasowego leczenia w Pekinie. Ośrodek ten powstał w 2003 roku – w ciągu zaledwie tygodnia. Wówczas Chiny walczyły z epidemią wirusa SARS.

A race against time! Wuhan follows Beijing's SARS treatment model to build a special hospital in new coronavirus control.

The hospital will be put into use by Feb. 3. https://t.co/vPUiPHX8yM pic.twitter.com/22YIhoDGi3

— China Xinhua News (@XHNews) January 24, 2020